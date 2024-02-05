أخصائي تغذية علاجية: الطهي في مطابخ غير جيدة التهوية يسبب سرطانات الرئة والرحم

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ ربة البيت يجب أن تكون حذرة من الطبخ في مكان مغلق، مشيرًا إلى أنّ الطهي في مطبخ مغلق أو لا يوجد به «شفاط»، أو أي مصدر تهوية، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة، أو سرطان الرحم.

دراسة على شيفات المطاعم

وأضاف «سالم» خلال لقائه التلفزيوني في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc» أنّ السرطانات التي تحدث نتيجة الطبخ في مكان مغلق تم إثباتها من خلال دراسة صينية، تمت على شيفات المطاعم الذين يقضون أوقات طويلة في المطابخ.

وحذّر ربات البيوت من الوقوف لفترات طويلة في المطبخ، والحرص على تهوية المكان باستمرار، مشيرًا إلى أن هذه العادة تؤدي للإصابة بأمراض السرطان، لكنها تحدث على المدى الطويل وبمرور سنوات.

عادات سيئة يجب تجنبها

وأكّد «سالم» على ضرورة تجنب روائح الطعام المحروق، مضيفًا أنه من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض: «قلي الجبنة الرومي، أو وضع قطعة فحم داخل الفرن، لإضافة نكهة شواء على الفحم للطعام».