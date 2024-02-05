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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وائل جسار يطرح البرومو الدعائي لأغنية «كل وعد» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
05:52 م | الإثنين 05 فبراير 2024
وائل جسار

وائل جسار

طرح الفنان وائل جسار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «كل وعد».

ونشر وائل جسار برومو الأغنية معلقا: «كل وعد قريبا.. وائل جسار».

حفل وائل جسار في مصر

وأحيا جسار، ليلة رأس السنة في مصر، حفلين غنائيين حملا شعار كامل العدد، وروج لهم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلا: «حفلات مصر في رأس السنة يوم 31 ديسمبر بفندق سميراميس وبفندق موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي».

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