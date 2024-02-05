تنصيب محمد رمضان سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية: «تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف».

افتتاح أمم إفريقيا

وكان محمد رمضان، شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن مشاركته بالأغنية الرسمية: «الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر».

موعد انتهاء بطولة إفريقيا

وانطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 13 يناير 2024، وتستمر حتى 11 فبراير 2024.