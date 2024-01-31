محمد رمضان يستعد لتصوير الفيلم التاريخي أسد أسود

انتعاشة سينمائية يعيشها الفنان محمد رمضان مؤخرا، حيث شارك بعدة أعمال سينمائية ناجحة، وكان آخرها فيلم «ع الزيرو»، الذي شاركه بطولته الفنانة نيللي كريم.

محمد رمضان يخوض بطولة فيلم تاريخي للمرة الثانية

وأعلن الفنان محمد رمضان أنّه أوشك على الانتهائ من تحضيرات فيلم تاريخي جديد بعنوان «أسد أسود»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير المقبل، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، واخراج محمد دياب.

ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين، بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين.

أبطال الفيلم

ويعد فيلم «أسد أسود»، ثاني أعمال الفنان محمد رمضان التاريخية، بعد فيلم الكنز الذي قدمه عام 2017، وشارك في بطولته الفنان محمد سعد، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، روبي، وآخرين، إلى جانب الجزء الثاني عام 2019.