محمد رمضان: فخور برفع اسم مصر في حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، قائلا: «نحن نفتخر بكوننا مصريين، وهذا نشعر به خارج مصر بأن اسم بلدنا له هيبة كبيرة ورهبة، وجميعنا يحمل مسؤولية كبيرة عندما نقول إننا مصريون، لا بد من أن نكون على قدر هذه الكلمة».

محمد رمضان: بلدي تدعمني منذ أول يوم ظهرت فيه على الشاشة

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء على شاشة قناة «أون تايم سبورت»، أن مشاركته في حفل الافتتاح شرف عظيم، مردفا: «بلدي تدعمني منذ أول يوم ظهرت فيه على الشاشة، وأنا كبير ببلدي، وصنع مصري مليار في المئة، ودائما فخور عندما أجد دعما واهتماما من الجمهور، ويا رب دائما أكون عند حسن الظن».

محمد رمضان: كل الناس بتعمل حساب لمصر

وتابع: «مصر كبيرة، الذين يسافرون خارج مصر سيفهمون ذلك أكثر، مصر بلد عظيمة واسم كبيرة للغاية، وكل الناس تعمل لنا حسابا وتقديرا وتحترمنا كوننا مصريين، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة، بأن نكون على قدر هذه الكلمة، ويارب دائما أن نكون عند حسن ظن بلدنا وشعبنا وحكومتنا على قلب رجل واحد».

وواصل: «فريق كرة القدم ما يجعله قويا عندما يكون على قلب رجل واحد وانتمائهم وهدفهم واحد هو رفع اسم مصر وإسعاد الشعب المصري، وهذا لمسته عندما قابلت الفريق، وطاقتي في السماء من العزيمة والإصرار الذي شاهدته فيهم».