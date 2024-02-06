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3 أبراج على موعد مع مكاسب مالية كبيرة في فبراير.. «الحظ يدعمها»

كتب:

إسراء عبد العزيز
04:10 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية

مع بداية شهر فبراير، سيطرت حالة فلكية جديدة على بعض الأبراج، بحسب ما كشفته عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إذ أشارت إلى أنّه توجد أخبار جديدة خلال الأيام المقبلة.

أموال تنتظر مواليد برجي العقرب والجدي

مواليد برج العقرب خلال شهر فبراير، يتواجد كوكب عطارد وفينوس والمريخ، في وضع معاكس للوضع المادي لهم، وتخف الضغوط بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من الشهر، إذ يدعمهم الشمس وبلوتو، وذلك يمنحهم نشاطًا وحضورًا، ويبدأوا في تلقي الدعم منذ يوم 13، لذا، تنصحهم خبيرة الأبراج، بالسرية والكتمان خلال التعاملات، وحتى يوم 18، سيجدون الدعم من أصدقائهم، ويكون لديهم فرصًا في نجاح المشروعات وجني مكاسب مالية أعلى.

وبالنسبة لأصحاب برج الجدي، لديهم الحظ ماليًا ومهنيًا، وإيجابيات كبيرة في العمل وسيجنون مكاسب مالية كبيرة، لكن عليهم التزام السرية لأنهم معرضين للحسد.

 

حظ برج السرطان في شهر فبراير  

وأشارت «فؤاد» إلى أنّ الشمس وبلوتو في منزل الحظ لمواليد برج السرطان، وذلك يمنحهم الطاقة والإنجاز والتخطيط، لكن عليهم الحذر منذ يوم 19 فبراير والتحكم في التعاملات اليومية، موضحة أنهم سيجدون دعمًا ماديًا وعمليًا كبيرًا، واجتهادهم في العمل يجعلهم يجنون مكاسب مادية كثيرة.

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