«العمل»: تسليم 5 ماكينات خياطة مجانا للمتميزين في تدريب مهني بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بالدقهلية، حفل ختام الدورة التدريبية المجانية في قرية المحمودية مركز دكرنس، وجرى تسليم شهادات إتمام التدريب لـ42 متدربا ومتدرب، في مختلف الأقسام وهي أقسام التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية.

تسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين في التدريب

وجاءت الدورة التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين في التدريب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وجرى تنظيم الدورة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وأسرهم.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية في بيان، أن التدريب جاء بهدف دور وزارة العمل ومديرياتها، من أجل التشغيل وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وأهمية التدريب لخوض سوق العمل لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج.

وجرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، وسلم مدير المديرية 5 ماكينات خياطة على 5 متدربات لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الاستفسارات والإجابة عليها