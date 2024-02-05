«يقصر العمر».. مخاطر النوم بعد منتصف الليل على الصحة العقلية

يُعدّ فهم مخاطر النوم المستمر في وقت متأخر من الليل، أمرًا ضروريًا لاتخاذ خيارات صحية للحفاظ على الصحة العقلية.

تُغري ساعة منتصف الليل الكثيرين بجمالها وهدوئها، خاصة في عالم أصبح فيه العمل لساعات طويلة أمرًا معتادًا، مما يدفع البعض إلى تأجيل وقت النوم إلى ما بعد منتصف الليل.

يُعرف هذا السلوك باسم «تأجيل وقت النوم الانتقامي»، لكنه يُخفي مخاطر جمة على صحة الإنسان على المدى الطويل، كما يؤكد موقع «theindian express»

ماذا يحدث لجسمك عندك النوم بعد منتصف الليل؟

الدكتور ديليب جود، كبير الأطباء الاستشاريين بمستشفيات ياشودا في حيدر أباد، أشار إلى أنّ النوم في وقت متأخر، كل يوم، لا يسبب سلسلة من التوتر فحسب، بل يرتبط أيضًا باضطرابات الصحة العقلية المختلفة، مثل زيادة القلق والاكتئاب.

«دورة الإصلاح الطبيعية التي تحدث أثناء النوم تتعطل عندما ينام الناس في وقت متأخر»، هكذا أوضح الدكتور جود، قائلا إن متوسط ​​العمر ينخفض ​​لدى أولئك الذين يذهبون إلى الفراش في وقت متأخر.

نصائح لتنظيم النوم

ونصح الطبيب باتباع العديد من الخطوات لتجنب مخاطر النوم بعد منتصف الليل، والتي جاءت كالآتي:

جدول نوم ثابت:

- عمل روتين من خلال الذهاب إلى السرير، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لتنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

- القيام طقوس مريحة قبل النوم:

قم بتطوير طقوس ما قبل النوم المهدئة مثل القراءة، أو التمدد اللطيف أو منح إشارة لجسمك أن الوقت قد حان للاسترخاء.

- الحد من التعرض للشاشات:

قلل التعرض للأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات قبل ساعة على الأقل من وقت النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين.

- التغذية:

انتبه إلى الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، واختر الخيارات الخفيفة وسهلة الهضم، وتجنب الوجبات الثقيلة بالقرب من وقت النوم.