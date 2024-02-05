تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن حجز تذاكر قطارات النوم

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قواعد وشروط الحجز لقطارات النوم، مشددة على ضرورة مراعاة الدقة في تسجيل بيانات الحجز، وفقًا لرقم الهوية والجنس وعمر الأطفال والجنسيات، وبالنسبة للأزواج المصريين عند حجز كابينة مزدوجة واحدة، يجب إظهار عقد الزواج.

تغيير أرقام القطارات

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّه يمكن للشركة الوطنية تغيير أرقام القطارات أو الكبائن بعد إتمام عملية الحجز، وسيتم إبلاغ الركاب قبل موعد المغادرة بوقت كافي، موضحة أنه في حالة الرغبة في التعديل يمكن الإلغاء بنسبة الخصم والحجز من جديد، ولا يوجد تعديل بيانات أو تغيير أسماء على نفس التذكرة.

وشددت على الركاب التواجد في محطة القطار قبل ميعاد قيام القطار بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة عدم الحضور تكون التذاكر غير قابلة للاسترداد، موضحة أنه بعد الانتهاء من عملية الدفع يتم تأكيد عملية الحجز وإصدار التذكرة، وللتأكد من إتمام عملية الحجز يجب مراجعة بيانات الحجز في الرحلات سواء على الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول.

الإلغاء بنسبة الخصم

ونوهت إلى أنه في حالة تنفيذ حجزين من قبل العميل بذات البيانات فسيتم تطبيق كافة الشروط والأحكام الخاصة بالإلغاء، والتذكرة غير قابلة للاسترداد في حالة طلب الإلغاء بعد تاريخ رحيل القطار ولا يوجد تعديل تاريخ السفر بل يمكن الإلغاء بنسبة الخصم والحجز من جديد.