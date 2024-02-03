ماذا يحدث للدماغ عند وضع الموبايل بجوارك أثناء النوم؟.. قد يسبب الزهايمر

أصبح الهاتف المحمول جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي لدى مٌعظم الأفراد، حيث يتم اصطحابه وقت اللهو والعمل، ووقت الطعام، وعادًة ما ينام الكثير من الأشخاص بجانب الهاتف المحمول، لكن هذا التصرف يسبب مشاكل صحية كبيرة دون أن يشعروا بذلك، ووفقًا لما ذكره الدكتور أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح لكم بعض المخاطر التي تحدث للدماغ عند وضع الهاتف المحمول جانبنا أثناء النوم.

ماذا يحدث للدماغ عند وضع الموبايل بجوارك أثناء النوم؟.

أثبتت الدراسات أن الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي يصدرها الهاتف المحمول غير مؤذية، ولا تتسبب في تلف الحمض النووي، وبالتالي لا يتيح فرصة للإصابة بالسرطان.

التقليل من كفاءة النوم

الأضواء الزرقاء في شاشة الهاتف المحمول، تٌؤثر بشكل واضح على الراحة أثناء النوم، ووجود الهاتف المحمول بجوارنا على السرير، يتسبب في اضطرابات بإيقاع الساعة البيولوجية، وبالتالي يُؤثر على الدماغ بخفض مستوى هرمون الميلاتونين، مما يجعلك أكثر يقظة، ويخفض الإنتاجية المهنية، ويجعلك عرضا للتوتر بشكل سريع، بالإضافة لزيادة فرص الإصابة بالصداع.

زيادة فرص التعرض للتشوهات الجسدية

قد تنفجر بطارية الهاتف المحمول بسبب الحرارة العالية، مما يجعل وضع الهاتف المحمول بجوارنا أثناء النوم شيئا خطيرا، حيث يمكن أن يحدث حريق على السرير أثناء النوم، وقد تتعرض للتشوه إثر ذلك.

زيادة فرص الإصابة بالزهايمر

تواجد الهاتف المحمول بجوارنا أثناء النوم، يقلل من كفائته، وبالتالي تقل ساعات النوم العميق، مما يؤثر بشكل واضح على خلايا المخ، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

زيادة مقاومة الأنسولين

تأثير تواجد الهاتف المحمول بجوارنا أثناء فترة النوم، يؤثر على الحالة الذهنية مما يزيد من اليقظة ولا يتيح النوم العميق بسهولة، مما يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، وبالتالي زيادة السكر في الدم.

نصائح عند وضع الهاتف المحمول بجوارنا أثناء النوم

اجعل درجة إضاءة الهاتف المحمول الخاص بك خافتة عند وضعه بجانبك أثناء النوم، حتى تجعل النوم أسهل، وذلك يزيد من إفراز الميلاتونين، الذي يتسبب في الخلود إلى النوم الهادئ.

عدم استعمال الهاتف قبل النوم

يفضل عدم اللجوء للهاتف قبل النوم على الأقل بمدة ساعة، حتى لا تزيد من فرص الدخول في حالة اليقظة، وبالتالي التسبب في النوم الوهمي.