معارض إسرائيلي يكشف خطة «بن غفير» للسيطرة على الحرم القدسي في رمضان

مع اقتراب قدوم شهر رمضان، تحدث في العادة مناوشات بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين في الحرم المقدسي، وهذا ما دفع زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الخروج بتصريحات جديدة عن ذلك الأمر.

تحذير من سيطرة بن غفير على الحرم القدسي

حذر زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، من مغبة إبقاء صلاحيات الحرم القدسي الشريف بأيدي وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن غفير، خلال شهر رمضان، لأنه يفضل إشعال النيران بدلاً من إطفائها، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية المعروفة اختصاراً بـ«كان».

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وتأتي تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلي، بالتزامن مع مرور 122 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات فيما سقط من جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة إلى أكثر من 520 جنديا برتب مختلفة.

زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي

في سياق مواز، يزور وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكين، الشرق الأوسط في خامس زيارة له منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وستشمل الزيارة السعودية وقطر ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.