بعد انخفاض أسعار الذهب.. كيف تجني السيدات الربح من المعدن الأصفر؟

يُعدّ ادخار الذهب من العادات الشائعة لدى الكثير من السيدات، بهدف التربح منه عند البيع، ولكن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة، تتساءل الكثير من النساء عن كيفية الحفاظ على أرباحهن، وجني الربح من فارق سعر المشغولات الذهبية أو السبائك أو الجنيهات.

في هذا التقرير، نقدم لك بعض النصائح للحفاظ على أرباحك من الذهب في ظل انخفاض الأسعار.

كيفية التربح من المصوغات الذهبية عند انخفاض الأسعار؟

وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، تواصل أسعار الذهب الانهيار لليوم الثالث على التوالي.

ونصح وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال حديثه، لـ«الوطن» السيدات، قائلا: «لو الأسعار منخفضة وضروري البيع يبقى مفيش مشكلة، لأن السعر مختلف عن سعر الشراء، والوسيلة المضمونة للربح من الذهب بيعه لكن على المدى البعيد، وفي كل الأوقات خلال ارتفاع قيمة الجرام».

نصائح للكسب من الذهب

من ناحيته، قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والمصرفي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك عدة أساليب لجني الأموال من الذهب، في ظل انخفاض الأسعار، تتمثل في التالي:

- لو عندك سبائك ذهبية لازم البيع وفقًا لمصلحة الدمغة والموازين، مع الحصول على فاتورة من محل الصاغة.

- مراجعة القيمة الحالية التي تمتلكها من الذهب من مشغولات ذهبية وبيعها في ظل احتياجاتك في السوق.

- لتحقيق أعلى ربح وفائدة لازم احتساب ضريبة القيمة المضافة.