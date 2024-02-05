تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الأكثر انخفاضا

شهد سعر الذهب اليوم تراجعا ملحوظا، إذ سجل الجرام حوالي 3500 جنيه للعيار 21، مقابل 3600 جنيه فى تعاملات الأمس، وفقا للما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

فى المقابل سجل سعر الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا، إذ سجل الجرام في تعاملات اليوم الاثنين حوالى 4000 جنيه للجرام، مقابل 4114 جنيه في تعاملات أمس الأحد بتراجع بلغت قيمته حوالى 114 جنيها في الجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3500 جنيه للعيار مقابل 3600 جنيه في تعاملات الأمس، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 حوالي 85 جنيها في الجرام، إذ سجل حوالى 3000 جنيه اليوم، مقابل 3085 جنبه فى تعاملات الأمس.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 28 ألف جينه.