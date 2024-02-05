أسعار الذهب تواصل الانهيار لليوم الثالث على التوالي.. بكم عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضا كبيرا في السوق المحلية والصاغة لليوم الثالث على التوالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وانخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 150 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، إذ وصل سعره إلى 3350 جنيهًا بدلا من 3500 جنيها، وفق بيان الشعبة وتحديث السعر.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3828 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2871 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و800 جنيه.