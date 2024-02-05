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أسعار الذهب تواصل الانهيار لليوم الثالث على التوالي.. بكم عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
01:08 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضا كبيرا في السوق المحلية والصاغة لليوم الثالث على التوالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وانخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 150 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، إذ وصل سعره إلى 3350 جنيهًا بدلا من 3500 جنيها، وفق بيان الشعبة وتحديث السعر.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3828 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2871 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و800 جنيه.

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انخفاض في أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يتراجع 150 جنيها
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.