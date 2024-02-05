الذهب يخسر 500 جنيه.. وكلمة السر في دولار السوق السوداء

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب شهدت تراجعات متتالية بشكل سريع، حيث بلغت قيمة التراجعات حتى الآن نحو 500 جنيه للجرام بمختلف أعيرة الذهب، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها، للبيع دون مصنعية.

تراجع أسعار الذهب

وأوضح نجيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذهب سلعة عالمية، ويتأثر بالظروف والأحوال الدولية، كما أن الانخفاض في أسعار الذهب يرجع لعدد من الأسباب، أهمها تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، وسعر الأوقية العالمية، ومعدل الطلب مقارنة بالعرض.

أسعار الذهب اليوم

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، أن أسعار الذهب تراجعت لجميع الأعيرة المختلفة كما تراجع سعر الجنيه الذهب، مضيفا أن الأسعار سجلت التالي:

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليسجل نحو 3475 جنيهاً للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 3971 جنيهاً للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل نحو 2978 جنيهاً للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 27 الفاً و800 جنيهاً للبيع.