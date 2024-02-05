وظائف بمرتبات مجزية وحوافز وتأمين صحي.. توفرها وزارة الشباب

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمُزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وظائف ببروتوكول بين الشباب وسنتر شاهين

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع شركة سنتر شاهين إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مٌغرية ومزايا عديدة.

وظائف في مجالات كثيرة للشباب

تستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة شركة سنتر شاهين كما يلي:

توظيف مصر شركة سنتر شاهين تطلب للتعيين:

1. مشرف استلامات FMC يشترط الخبرة

2. موظف استلامات FMC

3. بائعين منزلي - كهرباء - مفروشات

4. كاشير

5. موظف أمن

6. موظف كاميرات

7. عمال خدمات وتحميل

مكان العمل: شبرا «مصر / الخيمة» / المرج / السلام / عين شمس / مدينة نصر / فيصل / الهرم / ميت عقبة.

متطلبات الوظيفة:

• جميع المؤهلات

• السن من 18 الى 45 طبقاً لشروط كل وظيفة

• موقف محدد من التجنيد

المميزات والحقوق:

• رواتب مجزية «رواتب حسب كل وظيفة»

• حوافز بيع يومية /حوافز شهرية

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/qP7c6sZqQh