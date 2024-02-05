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معرض القاهرة الدولي للكتاب

صاحبة «رسائل لم تصلك بعد»: هدف الكتاب نقل المشاعر إلى الطرف الآخر بالكتابة

كتب:

منة شبانة
07:13 م | الإثنين 05 فبراير 2024
لميس سامي صاحبة كتاب رسائل لم تصلك بعد

لميس سامي صاحبة كتاب رسائل لم تصلك بعد

قالت لميس سامي، الاستشارية العاطفية وصاحبة كتاب «رسائل لم تصلك بعد»، إنّ الكتاب هو مجموعة من الرسائل، التي جمعت ما بين التجربة الشخصية وتجربة لأشخاص آخرين، ومضمون هذه الرسائل هو الكلام والمشاعر التي لم تصل للطرف الآخر، بسبب الخوف وعدم الأمان من انتهاء العلاقة.

كتاب رسائل لم تصلك بعد

وأضافت «سامي» خلال لقائها مع الإعلاميين شيرين عفت ورضوى حسن لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»: «حبيت الكتاب يبقى على شكل رسائل، لأن أوقات كتير في كلام بيضيع، ومش نقوله وإحنا بنواجه الشخص وجهًا لوجه، فالأحسن تبقى في هيئة رسائل تبث وتظهر كل المشاعر المختلفة، كالغيرة والغضب والحب الزائد، التي لم يتم الإفصاح عنها، وبالتالي عدم وصولها للطرف الآخر وده اللي بيبني حاجز ما بين الأطراف، وبيخلي العلاقة تنتهي».

توصيل المشاعر بطريقة سليمة

وتابعت: « أكثر رسالة حريصة أنها توصل من خلال كتابي رسائل لم تصلك بعد، هي توصيل كل المشاعر اللي بنحسها وبنداريها، بطريقة سليمة وواضحة تقدر تبني أي علاقة بين أتنين، بأننا نكتبها بدل ما نقولها».

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