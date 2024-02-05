فعاليات اليوم الثاني عشر من معرض القاهرة للكتاب.. 4 ملايين زائر حتى الآن

كشفت أميرة قمر مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل فعاليات اليوم الثاني عشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، مشيرة إلى أن عدد زائري المعرض منذ انتقاله لمقره الجديد، وفتح أبوابه حتى الآن تجاوز 4 ملايين زائر من مختلف الجنسيات والفئات، وفقا لبيان وزارة الثقافة المصرية.

يوم التراث والثقافة الفلسطيني

وأضافت خلال حديثها لغرفة الأخبار مع الإعلامي هشام عبدالتواب عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يشهد اليوم فعاليات «يوم التراث والثقافة الفلسطيني»، الذي يتضمن العديد من الندوات التي تتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية ومستقبل الوضع الراهن بها، بالإضافة إلى كورال أطفال فلسطيني، وافتتاح معرض «فلسطيني في عيون أطفال مصر».

الأطفال يسألون الإمام

وأشارت إلى أن جناح الأزهر الشريف من أهم الأجنحة، والذي يشارك للعام الثامن على التوالي، انتقالًا من مسؤلياته في نشر الثقافة والفكر الإسلامي المستنير والوسطي، لافتة إلى أن كتاب «الأطفال يسألون الإمام» هو الكتاب الأكثر مبيعًا داخل جناح الأزهر، والذي يتضمن العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان الصغار والذي يخشى الكبار احيانا الإجابة عليها، كما يتبنى الجناح مبادرة اقرأ، ويضم ركن من المخطوطات النادرة عبر تاريخ الأزهر.

وأكملت: «معرض الكتاب به العديد من الخدمات التي تقدم للزائرين، سواء كبار السن أو من ذوي الهمم، كما يمكن إرسال الكتب عبر البريد المصري».