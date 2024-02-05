برلماني لبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في تزايد أعداد النازحين بالجنوب

قال فادي علامة، النائب بالبرلمان اللبناني، إنه من المعتاد وجود شكاوى من المجتمع اللبناني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، ولم يتم الحصول على التجاوب المطلوب لحماية الحدود اللبنانية، كما أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في تزايد أعداد النازحين بالجنوب، مؤكدًا أن تجربة لبنان بالقرارات الأممية السابقة والانتهاكات التي تعرضت لها هذه القرارات، وخصوصًا من الجانب الإسرائيلي مهينة.

مجازر الاحتلال بغزة لها وتيرة عالية

وأضاف علامة خلال استضافته ببرنامج «مباشر بيروت»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المجازر التي يتم ارتكابها في حق المدنيين بغزة، هي مجازر لها وتيرة عالية ومتكررة، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يحدث مثله في الجنوب اللبناني ويتسبب في نزوح هائل للمدنيين واتجهوا لمناطق أكثر أمنًا ولم يحدث أي تجاوب لما يحدث أو الشكاوى التي يتم تقديمها.

محاولات لبنان للوصول لحل للاعتداءات

وتابع: «اللقاءات التي تجرى مع السفارات الأجنبية لتوضيح خطورة الوضع وحجم المعاناة التي يمر بها النازح اللبناني وتهجيره من أراضيه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وضرورة التركيز على زيادة المساعدات، لأن عدد النازحين تخطى الـ100 ألف».