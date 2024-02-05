محلل اقتصادي: الساعات المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا في أسعار الدولار بالسوق السوداء

قال أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الساعات المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا في أسعار الدولار بالسوق السوداء، متوقعا أن يصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 46 جنيها، بينما يتوقع أن يصل في السوق الرسمية لمستوى يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها، ما يسهم في تقليل الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملات.

ضبط أسعار الصرف في السوق السوداء

وأضاف أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار خلال الأيام القليلة الماضية هو الوضع الطبيعي الذى كان منتظر حدوثه من الدولة المصرية، والتى قامت بدورها الرقابي بضبط أسعار الصرف في السوق السوداء، ما دفع إلى انتهاء حالة المضاربة بين تجار السوق السوداء.

تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية

وأضاف أبوعلي، أن حملات الضبطية التي قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية ساهم بشكل كبير في انهيار أسعارالدولار في السوق السوداء، وهو ما ساهم في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي وجود وفرة دولارية في الجهاز المصرفي، ومن ثم توفير العديد من استيراد المواد الخام اللازمة لاستمرار المشروعات.

توفير المزيد من التدفقات الدولارية في الخزانة المصرية

وتابع أبوعلى، أن مشروع التطوير العقارى وتصدير العقار يعمل على توفير المزيد من التدفقات الدولارية في الخزانة المصرية، والذي يأتي على رأس تلك القطاع مشروع منطقة رأس الحكمة والذي يتميز بموقع جذاب، وهو ما زاد من القيمة الاستثمارية للمنطقة، ما يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات فى الدولة المصرية.