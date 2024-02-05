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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بعد انهياره بالسوق السوداء

كتب:

وليد عبد السلام
04:18 م | الإثنين 05 فبراير 2024
دولار أمريكي

دولار أمريكي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك عند نفس أسعار أمس الأحد، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي. 

وشهدت الساعات الماضية، تراجعا كبيرا في سعر الدولار بالسوق السوداء، بعد أن وصل إلى مستوى 70 جنيهًا.  

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لمواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

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