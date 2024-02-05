أول ظهور لمحمد الشناوي بعد التعاقد مع الزنفلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

سجَّل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أول ظهور بعد تعاقد المارد الأحمر مع محمد الزنفلي، قادما من صفوف الداخلية، من أجل تعويض غياب الشناوي الذي يعاني من الإصابة في الكتف.

الشناوي الذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وضع الأهلي بقيادة مارسيل كولر في ورطة في منتصف الموسم، ما جعل المارد الأحمر يبحث عن بديل خلال الانتقالات الشتوية.

أول ظهور لـ محمد الشناوي بعد التعاقد مع الزنفلي

الزنفلي كان اختيار الأهلي، بعد التراجع عن ضم محمد أبو جبل، والذي حاوط إتمام انتقاله للقلعة الحمراء العديد من الشائعات، أبرزها رحيل محمد الشناوي، حال قدومه إلى الفريق.

الشناوي الذي نشر صورة له عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، واضعا رمز النسر، الذي يشتهر به الأهلي، اعتبرته الجماهير يحاول توصيل رسالة بين السطور بشأن مستقبله مع الأهلي، وسط شائعات رحيله إلى السعودية، وافتعاله الأزمات لعدم التعاقد مع حارس جديد.

ماذا قالت جماهير الأهلي عن رسالة الشناوي؟

وعلق أحد المتابعين: «حلو الرد اللي بين السطور ده يا كابيتانو، هو كده مكمل مع الأهلي»، بينما كتب آخر: «ترجع بالسلامة لحماية عرين بيتك، استراحة محارب»، بينما علق آخر: «إن شاء الله هترجع أحسن من الأول ومكانك هيفضل ثابت».

وتعاقد الأهلي مع الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع نية الشراء بنهاية الموسم.