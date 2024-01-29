الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل.. هل تسبب «الشناوي» في تعثر الصفقة؟ | عاجل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تعثر مفاوضات القلعة الحمراء لضم محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن السبب الرئيسي وراء تعثر مفاوضات النادي الأهلي لضم محمد أبو جبل من صفوف البنك الأهلي، يرجع للمستوى الفني الذي ظهر عليه الحارس مع المنتخب الوطني خلال أمم أفريقيا.

أمم أفريقيا السبب وراء تعثر المفاوضات

وأشار ذات المصدر إلى أن المستوى الفني الضعيف الذي ظهر عليه الحارس وبالتحديد أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من البطولة، شكّل علامة استفهام كبيرة حول مستوى الحارس، خاصة بعد فشله في التصدي لأي ركلة جزاء أمام لاعبي الكونغو، ما تسبب في وداع الفراعنة المبكر النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح ذات المصدر أن العامل الأهم وراء التراجع عن الصفقة، يرجع إلى الخوف من حدوث أزمة قد يترتب عليها رحيل محمد الشناوي حال التعاقد مع أبوجبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.