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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ علوم سياسية: أمريكا ترغب في الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية

كتب:

عمرو حسني
07:42 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الدكتور أيمن الرقب

الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ هناك رغبة أوروبية- أمريكية للوصول لحل سياسي للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الصراع لأكثر من 75 عامًا، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الحالي، والتي بدأت منذ 4 أشهر.

موقف فرنسا المتغير تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أنّ موقف فرنسا تجاه الحرب في غزة تغير، إذ كانت في بداية الأمر تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي  ثمّ تغير الموقف لتعلن دعمها لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، في الوقت الحالي، وبعد أن أوقفت فرنسا دعم وكالة الأونروا بغزة أعلنت تراجعها عن القرار.

توقعات بوقف قريب للحرب

وتابع الرقب: «الأمريكيون اعترفوا بالدولة الفلسطينية، وأتوقع أن يعمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال زيارته الحالية في منطقة الشرق الأوسط، على إنهاء الحرب، وأتوقع أن يوجد وقف للحرب قريبًا، وتلعب فرنسا دورًا هامًا إذا كان هناك اعتراف من فرنسا بالدولة الفلسطينية، سيجعل هناك اعتراف أوسع من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وقد تعترف بالدولة السياسية من مراقب إلى عضو كامل، وسط حديث عن هدنة طويلة الأمد قد تكون لمدة 4 أشهر مستمرة».

إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية

وتقف إسرائيل في محاكمة أمام محكمة العدل الدولية، بعد دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام المحكمة في مقرها بلاهاي، تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ السابع من أكتوبر 2023.

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