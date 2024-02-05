أمير كرارة في مهمة 48 ساعة بالإسكندرية من أجل بيت الرفاعي

يواصل أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله «بيت الرفاعي»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024؛ إذ انتهى صناع المسلسل من تصوير عدد كبير من أحداث المسلسل، المرجح أن ينتهي المُخرج أحمد نادر جلال من تصويره بالكامل قبل بدء الماراثون الرمضاني.

تصوير مشاهد في الإسكندرية

وقال مصدر من داخل العمل، إن أمير كرارة وصناع المسلسل يصورون بعض مشاهد المسلسل اليوم في منطقة القناطر الخيرية، على أن يذهبوا غدًا إلى محافظة الإسكندرية، ويقضون هناك يومي الأربعاء والخميس لأن هناك عددا من المشاهد سيتم تصويرها في الإسكندرية حسب سياق الأحداث.

تأجيل السفر بسبب الطقس

وأضاف أن مشاهد مدينة الإسكندرية كان من المقرر أن يتم تصويرها في وقت سابق، لكن تحذيرات الأرصاد كانت تحول دون السفر لأن الإسكندرية شهدت الأيام الماضية تقلبات قاسية في الأجواء، وكان من الصعب التصوير فيها.

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.