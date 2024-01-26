بيتر ميمي مؤلف ومخرج في رمضان المقبل.. «بيت الرفاعي» و«الحشاشين»

خلال السنوات الماضية، نجح المخرج بيتر ميمي، في تقديم عددد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني، وخلال رمضان المقبل يخوض السباق أيضا لكن بتجربة مختلفة، إذ سيشارك كمؤلف ومخرج لاثنين من أهم أعمال الموسم.

بيتر ميمي مؤلف ومخرج في رمضان المقبل

يقدم بيتر ميمي خلال مسلسلات رمضان 2024 مسلسل «الحشاشين»، كمخرج، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وإسلام جمال، من تأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل «الحشاشين»

وحمس بيتر ميمي الجمهور وكتب عبر حسابه: «متبقي 40 يوما تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللي رعبت العالم في القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ، مسلسل اتصور في 3 قارات، آلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح.. انتظروا عملا يليق بالوطن العربي».

مسلسل «بيت الرفاعي»

يشارك بيتر ميمي أيضا في رمضان 2024 كمؤلف، من خلال مسلسل «بيت الرفاعي»، بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفس وميرنا نور الدين، أخراج أحمد نادر جلال.