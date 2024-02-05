هاني شاكر يحيي حفلا في لبنان الشهر المقبل

روج الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لحفله الغنائي المقرر له في لبنان الشهر المقبل.

ونشر هاني شاكر البوستر الدعائي للحفل معلقا: أمير الغناء العربي هاني شاكر يطل من جديد على الجمهور اللبناني يوم 2 مارس.

حفل هاني شاكر في عيد الحب

وأعلن الفنان هاني شاكر، منذ أيام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفله المقرر له في لبنان 13 فبراير الجاري.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية «بلاد البخت» والتي حققت مشاهدات عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.