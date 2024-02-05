الرجاء يفوز على مطروح بثلاثية نظيفة ويواصل الصدارة في دوري القسم الثالث

فاز نادي الرجاء على مطروح بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بملعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر في مجموعة مطروح لدوري القسم الثالث.

ميسي يتقدم لمحاربي الصحراء

وقال سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء، إن الرجاء افتتح أهدافه عندما انفرد بالكرة عادل زينهم ومررها داخل منطقة الجزاء ليستقبلها عبدالرحمن حسين الشهير بـ«ميسي» ويسددها داخل شباك نادي مطروح، معلناً الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 28.

أهداف الرجاء

وأضاف رئيس النادي أن أهداف الرجاء جاءت متتابعة، وفي الدقيقة 36 مرر أحمد عبدالعزيز كرة عرضية للمنفرد بالمرمى عبدالرحمن حسين، ليتمكن مرة أخرى من إحراز الهدف الثاني له ولمحاربي الصحراء، وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لنادي الرجاء في الدقيقة 84 نتيجة عرقلة أحد لاعبي مطروح للاعب كريم عوض داخل منطقة الجزاء ليتمكن عادل زينهم من إحرازه الهدف الثالث.

الرجاء في صدارة المجموعة

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الرجاء إلى النقطة 27 محافظاً على صدارة مجموعة مطروح في القسم الثالث، ويتبقى له مباراة فقط، أما فريق نادي مطروح توقف رصيده عند النقطة 9 في المركز الأخير.