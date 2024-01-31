انطلاق دوري في كرة القدم الخماسية بمركز سيدي غازي احتفالا بعيد الشرطة

نظمت إدارة شباب سيدي غازي التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة خماسي كرة القدم بمراكز الشباب التابعة للإدارة، احتفالاً بعيد الشرطة المصرية، على ملعب مركز شباب الرملة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق مسابقة في كرة القدم الخماسية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تلزم جميع الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين، وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين، ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين، عبارة عن 5 لاعبين أساسيين، و3 احتياطيين، على ألا يقل عُمر اللاعب عن 18 عاماً، ولا يزيد على 30 عاماً.

ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب

وأكد «محروس»، أنّ المسابقة تُقام لتقديم الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، فى شهر الاحتفال بعيدهم، لما يقومون به من تضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري، وتهدف إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب الشباب.

وتُقام المسابقة الرياضية بإدارة شباب سيدي غازي بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومصطفى عامر، مدير إدارة شباب سيدي غازي ، وفرق العمل بمراكز الشباب.