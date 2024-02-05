اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير شركة يتاجر بالمواد المخدرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال «مدير شركة "له معلومات جنائية"».

لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ«تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية» بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ«120 مليون جنيه تقريبا».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.