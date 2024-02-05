حالة الطقس غدا.. أمطار تضرب 7 محافظات والصغرى تسجل 5 درجات بشمال الصعيد

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات تفاصيل حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشهد البلاد استمرار فرص سقوط الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى في بعض مدن القاهرة بين 8 و9 درجات، على أن يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً في مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت غرف العمليات تعرض محافظات «البحيرة، مطروح، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ» إلى أمطار متوسطة على فترات متفاوتة خلال اليوم، ضمن حالة الطقس غدا في المحافظات.

صقيع على الزراعات

وتنشط الرياح في محافظات «مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف، الفيوم»، على أن يتكون الصقيع على المزروعات في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر في الصباح الباكر، كما ترتفع أمواج البحرين الأحمر والمتوسط بين متر ومترين وربع، مع انتظام حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى: 19 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى: 22 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.