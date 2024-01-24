امتحان العلوم يرسم البهجة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية: «ختامه مسك»

اختتم طلاب وطالبات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالغربية، بمادة العلوم، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية والجهات المعنية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن اليوم، اختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا، الامتحان في 412 لجنة، في مادة العلوم، كما أدى نحو 3492 طالبا من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة، في مادة العلوم، على مستوى الإدارات التعليمية الـ 10.

سير امتحانات الشهادة الإعدادية

مشيرا أنه تفقد اللجان وتابع سير الامتحانات في يومها الأخير، واطمئن على سير الامتحان بجميع اللجان، ولا توجد أي شكاوى من امتحان مادة العلوم، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وتوافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

سهولة الامتحانات

ومن جانبهم عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة أسئلة امتحان مادة العلوم، وأنها جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج المقرر، وعدم وجود صعوبة في الأسئلة وأنها جاءت بشكل مباشر، ووصفوه بأنه «ختامه مسك».