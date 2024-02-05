متحدث «الوزراء»: الحكومة حريصة على توفير كل الأدوية للمواطنين

أكّد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال توفير المواد الخام للمصنعين.

وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه بداية من مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدي التزامهم بوضع الأسعار على السلع

وأضاف، أنه سيتم توفير كافة السلع للمواطنين، بالإضافة إلى استئناف العمل على مبادرات أهلا رمضان في المحافظات

توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية

وتابع: رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية، وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.

وعن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإعلام السعودي، أشار محمد الحمصاني، إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين.