«الصحة» تنفي وجود نواقص لبدائل الأدوية: نعمل على توفير المستوردة قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر الأدوية الموجود لها بدائل من النواقص، موضحا أن النواقص التي لا تتواجد لتلبية احتياجات المرضى ولا يوجد لها بديل هي محل عمل اللجنة المشكلة لوضع الحلول لتوفير تلك الأدوية، لذا جرى التعاقد مع عدة جهات لتوفير الأدوية المستوردة في السوق، مع وجود مخزون كافي منها.

توطين صناعة الأدوية في مصر

وأوضح في مداخلة لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وكلف بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وأشار إلى أن هناك مدينة للدواء جرى إنشائها تحتوي على الكثير من المصانع، وجرى التعاقد مع أكثر من جهة لإنتاج أدوية الأورام والأنسولين في مصر.

توفير المصادر البديلة للمواد الخام

وأضاف أن الاجتماعات المتتالية شملت التباحث حول توفير المصادر البديلة للمواد الخام، مع وضع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولويات الدولة لتلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين، وهناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة في هذا الصدد.