دعاء سيدنا يعقوب لرد الإنسان الغائب.. ردده الآن

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنّ دعاء سيدنا يعقوب يرد الشيء الضائع والإنسان الغائب، موضحًا أنّه بالدعاء الذي قاله سيدنا يعقوب رد له الله أخاه.

دعاء سيدنا يعقوب

أوضح «أبو بكر» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عدة خطوات لدعاء سيدنا يعقوب لرد الغائب، وهي:

-إسباغ الوضوء: إحسان الوضوء، وليس وضوءًا على عجالة وإنما وضوء كما أوصى النبي- صلى الله عليه وسلم.

- صلاة ركعتين قضاء الحاجة.

- الاستغفار 100 مرة بقول: «أستغفر الله العظيم الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه»

- ثم الصلاة على النبي 100 مرة.

دعاء سيدنا يعقوب لرد الضائع

ثم يردد الشخص دعاء سيدنا يعقوب وهو: «ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره، يا من لا يعرف كيف هو إلا هو، ويا من لا يبلغ قدرته إلا هو فرج عني ما نحن فيه، يا كثير الخير يا دائم المعروف، اللهم ما اجعل من كل هم همني في أمور ديني ودنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، واغفر لي ذنوبي وثبت رجائي في قلبي واقطعه عمن سواك حتى لا يكون لي رجاء إلا إياك».