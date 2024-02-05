نشأت الديهي: الشعب المصري مدعو لحضور «جنازة السوق السوداء للدولار»

قال الإعلامي نشأت الديهي إنّ الإخواني معتز مطر في حالة حزن شديد بسبب انخفاض الدولار، مُعقبًا: «سعر الدولار خلال الفترة السابقة لم يكن حقيقيًا، بل كان مفتعلًا بسبب المضاربات التي تحدث على الدولار».

الدولة المصرية شريفة ونبيلة وإنسانية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدولة المصرية شريفة ونبيلة وإنسانية، موجهًا حديثه للإخوان: «والله إنكم عديمي الشرف، وانتم لا تعرفون معنى كلمة الوطن، أرض مصر ستلفظكم، وربنا حافظ مصر، هذه البلد محفوظ في كتب الله، وأنتم إفرازات صديدية من هذا المجتمع الطاهر النقي».

وأضاف أن الشعب المصري مدعو لحضور «جنازة السوق السوداء للدولار»، والدولة المصرية تعمل على تحرير «شهادة وفاة السوق السوداء»، مثلما نجحت في تحرير «شهادة وفاة تنظيم جماعة الإخوان».