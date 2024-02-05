جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية في قرية كفر العلماء بفاقوس

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء بمركز فاقوس، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 - 2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية

ونفذت القافلة البيطرية تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

التخفيف عن المواطنين

كما تم الكشف على 291 حالة حيوانات، 1999 حالة طيور وأرانب، وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجانا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.