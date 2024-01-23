انطلاق قافلة بيطرية لتحصين المواشي في قنا غدا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري تنظم قافلة علاجية بيطرية بقرية دنفيق، التابعة لمركز نقادة غدًا الأربعاء الموافق 24 يناير، لتقديم أوجه الرعاية البيطرية للماشية وتقديم العلاج اللازم لها.

وأضاف عبد الباقي، بأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية.

القافلة البيطرية تشمل الأمراض المعدية

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن القافلة العلاجية البيطرية تشمل تخصصات «أمراض الباطنة والمعدية وعلاج التهاب الضرع والعلاج التناسلي والتلقيح الصناعي والسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والجراحة والدواجن وكافة التخصصات العلاجية البيطرية»، وذلك مساهمة في خدمة صغار المربين وحفاظا على الثروة الحيوانية وتنميتها، بالإضافة الى تنظيم ندوات ارشادية وتوعوية بيطرية لجميع المواطنين والمربين.

خطة لاستفادة المربين

وأوضح أن الخطة تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المُربين للماشية في قرية دنفيق للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتقديم خدمات أفضل للمربين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الإرشادية.