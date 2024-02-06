انقطاع المياه في عدة محافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد وأرقام الشكاوى

أعلنت شركات المياه في عدة محافظات، أماكن ومواعيد انقطاع المياه اليوم في عدة مناطق، بسبب أعمال الصيانة الدورية في شبكات المياه، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

أماكن انقطاع المياه اليوم في المحافظات

وأعلنت شركة مياه المنوفية عن قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساءً، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مناطق منشأة طاهر وتوابعها بمركز أهناسيا، اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة 13 ساعة، بسبب أعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه منشأة طاهر بمركز إهناسيا، موضحة توفير سيارات مياه مجانية لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وفي أسيوط أعلنت شركة المياه عن ضعف الخدمة في مركز أسيوط وقرية إسكندرية التحرير، اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12 ليلا لمدة 4 ساعات، للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط المياه 8 بوصة بآخر، وربطه على خط مياه 12 بوصة.

وفي محافظة الشرقية أعلنت شركة المياه الشرب ضعف المياه عن مدينة فاقوس، اعتبارا من الساعة 3 مساء لمدة 8 ساعات، لإيقاف محطة مياه أبو شلبي (المرحلة الأولى) بمركز فاقوس، وذلك لوجود أعمال ربط خطوط جديدة أمام عزبة الكيلانية.

وفي محافظة الفيوم تشهد عزبة قلمشاه والجبل وقرية قصر الباسل وتطون والغرق بحري والغرق قبلي والحجر ومساكن العوينات انقطاع المياه لمدة 16 ساعة، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

أرقام شكاوى المياه

كما أكدت شركات المياه بالمحافظات، أنه يمكن الإبلاغ عن الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.