«أوقاف مطروح» تنظم 100 ندوة وجلسة قرآنية في ذكرى الإسراء والمعراج

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح 100 ندوة وجلسة قرآنية في مساجد مرسى مطروح إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج، لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تفعيلا للدور التثقيفي والدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف وإحياء لذكريات عطرة في حياة النبي محمد.

احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إنه جرى تنظيم 3 احتفالات في ذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد الكبير بإدارة شرق مطروح، بحضور الشيخ رضا البرلسي مدير إدارة أوقاف مطروح، وبالمسجد الكبير بإدارة سيدي براني بحضور الشيخ سعد حكيم مدير إدارة براني، والمسجد الكبير بإدارة سيوة بحضور الشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوة.

43 جلسة لبرنامج صحح قراءتك

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه جرى تنظيم في المساجد الكبيرة 54 أمسية دينية تحت عنوان «سلامة القلب أولى خطوات الطريق إلى الله شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً»، والحكمة من شق صدره الشريف قبل رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة تأهيل وتجهيز للقاء المبارك الذي تكشف فيه الآيات للنبي الكريم في الحضرة القدسية، قال تعالى: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى».

كما أنها إشارة إلى أهمية سلامة قلب المؤمن كأولى خطوات الطريق إلى الله عز وجل «وَلَا تُخۡزِنِی یَوۡمَ یُبۡعَثُونَ، یَوۡمَ لَا یَنفَعُ مَالࣱ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبࣲ سَلِیمࣲ»، وسلامة القلب علامة الصدق وحصول التقوى والنجاة دنيا وآخره قِيلَ حسب الحديث: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ النَّاسِ أَفضَلُ؟ قالَ كلُّ مخْمومِ القلبِ، صدُوق اللسانِ، قالُوا صدُوقُ اللَِّسانِ نعرفُه، فما مخمومُ القلبِ؟ قال هو التقيُّ النقيُّ، لا إِثمَ فِيه، ولا بَغْيَ، ولا غِلَّ، ولا حَسَدَ»، وبسلامة القلب بُشِّرَ رجلٌ بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلموما أحوجنا في هذه الأيام للاستعلاء على الأحقاد والأحساد والضغائن وتأليف القلوب لنجمع الكلمة ونوحد الصف لنبني الوطن ونحن على قلب رجل واحد.

كما أقيمت فعاليات المقارئ القرآنية، حيث أقيمت 6 جلسات لمقارئ الأعضاء بمختلف الإدارات، بجانب 43 جلسة لبرنامج صحح قراءتك، و56 جلسة حصن طفلك.