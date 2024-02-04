«أوقاف مطروح» تنظم 3 احتفاليات و54 أمسية إحياء لذكرى الإسراء والمعراج

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح 3 احتفاليات و54 أمسية دينية في المساجد إحياء لذكرى الإسراء والمعراج العطرة، بإدارات الأوقاف على مستوى محافظة مطروح، بمشاركة لفيف من العلماء من أئمة ومشايخ وقيادات الأوقاف.

ذكرى الإسراء والمعراج

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه أقيم احتفالات ذكرى رحلة الإسراء والمعراج في مسجد التقوى بإدارة غرب مطروح بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ مدير الإدارة.

احتفالات مساجد المدن

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن إدارة أوقاف الحمام نظمت فاعليات احتفالاتها بمسجد مدينة الحمام بحضور الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام، وفي إدارة أوقاف السلوم شارك الشيخ محمد نصار مدير الإدارة احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد الكبير بالسلوم.

الصلاة أهم مكاسب رحلة الإسراء والمعراج

وأشار إلى أن هذه الاحتفاليات تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي كما عقدت مديرية الأوقاف بجانب هذه الاحتفاليات 54 أمسية بمساجد عدة بالإدارات الفرعية المختلفة، وتناولت بعض جوانب الاعجاز في رحلة الإسراء والمعراج فهي إظهار لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء حيث اقتدوا به جميعهم في رحاب بيت الله المقدس وهي دليل على وحدة دعوة الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شرائعهم.