«ارميها حالا».. علامة في أواني الطهي تُشير إلى خطر الإصابة بالسرطان

عادة خاطئة تقع فيها معظم السيدات عند طهي الطعام، قد تتسبب في الإصابة بالسرطان، وعلى الرغم من خطورتها، إلا أن البعض يتجاهلها.

مواد تظل عالقة في الجسم

توجد في المطبخ أوانٍ متعددة يتم استخدامها مرارًا وتكرارًا لطهي الطعام، حتى في حالة تعرضها للخدش، وهذا غير صحيح، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مادة الألومنيوم التي من الممكن أن تلتصق بمعظم الأطعمة، ويتم تناولها دفعة واحدة، لتبقى هذه المواد عالقة في جسدك لفترة طويلة، ويتم التخلص منها في بعض الأحيان عن طريق البول، وفقًا لموقع «سكاي نيوز العربية».

استمرار الطهي في الأواني المخدوشة يشكل ضررًا كبيرًا على صحة الإنسان، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، ويُفضل في هذه الحالة اللجوء إلى اختيار أواني ذات طلاء مقاوم للحرارة، باعتبارها لا تشكل أي خطر على الجسم، ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل يجب الابتعاد عن الأواني الخزفية أو السيراميك، لأنها تشكل نفس الخطر.

ونصحت مي محمد نجا، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريحات تلفزيونية، بضرورة اختيار أنواع أواني الطهي جيدًا، وخاصة تلك المصنوعة من الأستانلس ستيل والبايركس، باعتبارهما من الأنواع التي لا تتفاعل مع الأطعمة، إلى جانب سهولة تنظيفها، الأمر الذي لا يسمح بتكون البكتيريا على سطحها، مما يقلل فرص الإصابة بالعدوى.