تحذير من أواني الطهي رديئة الصنع.. تسببت في اشتعال النار بمنزل سيدة

كثرت الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة دون مراعاة معايير الأمن والسلامة ومستخدميها وذلك في ظل غلاء المعيشة، وتعرضت سيدة خمسينية لحريق كاد أن يلتهم منزلها بالكامل، بسبب مقلاة كهربائية لطهي الطعام، إذ انتشرت رائحة دخان تشبه البلاستيك المحترق، واندلعت شعلة صغيرة سرعان ما تحولت إلى جحيم إلا أن السيدة تمكنت من السيطرة على الموقف وألقت المقلاة خارج المنزل.

تعاني السيدة ريبيكا سيم، البالغة من العمر 52 عامًا، من التصلب المتعدد ولا تتمكن من الحركة بسرعة، لكنها أحسنت التصرف حينما رأت المقلاة تحترق، فحينما أدركت السيدة أن شيئا ما حدث خطأ عندما شمت رائحة الدخان، أغلقت مفتاح التشغيل بالمعلقة الخشبية، ووضعت عليها منشقة مبللة، وحينما أزالته وجدت اللهب يندفع من قاعدة المقلاة فأمسكتها بصعوبة وألقتها من الباب الخلفي.

الشركة المصنعة للمقلاة تحقق في الأمر

وقالت «ربييكا» التي تعيش في بريستويتش بمانشستر: «لقد صدمت حقًا والحمد لله لم أتركها، كان من الممكن أن تحرق المطبخ»، مضيفة: «كنت أفكر فيما لو كانت ابنتي، كان الأمر صادمًا حقًا»، بحسب صحيفة «الصن» البريطانية.

وأوضحت الشركة المصنعة للمقلاة أنها تحقق في الأمر لفهم طبيعة ما حدث، موضحة: «سلامة منتجاتنا تمثل أهمية كبرى لدى الشركة».