شرطة نيويورك تنقذ خروفا خلال عبوره إشارة مرور (صور)

أنقذت شرطة الولايات المتحدة الأمريكية خروفا، أثناء التجول بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وكان يعبر الشارع بمفرده، دون وجود أي خروف معه أو صاحبه.

التدخل لإنقاذ الخروف

وذكر موقع «كومو نيوز»، أن الشرطة تدخلت لإنقاذ الحروف وأدخلته في مركز إنقاذ الحيوانات، ونشرت إدارة شرطة نيويورك صورة على فيسبوك تظهر ضابطين يمسكان بالخروف قبل أن يضعاه في الجزء الخلفي من مقطورة.

الشرطة تنقذ الخروف

وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد ظهر هذا اليوم، ألقى ضباط من وحدة الخيالة ووحدة خدمة الطوارئ القبض على خروف تم العثور عليه وهو يتجول في شوارع بروكلين، وتم نقل الحيوان بأمان إلى مركز مراقبة الحيوانات في بروكلين».

تفاعل الأشخاص مع صور إنقاذ الخروف

وتفاعل مع الصورة أكثر من 2000 شخص على حساب الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط إشادة بتصرف الحكومة الأمريكية لإنقاذ الحيوان.