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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يكشف عن صور جديدة من مسلسل الحشاشين

كتب:

ياسمين محمود
10:58 م | الإثنين 05 فبراير 2024
كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن صور جديدة من كواليس مسلسل الحشاشين رمضان 2024.

وعلق كريم عبدالعزيز على الصور: «حسن الصباح رمضان 2024.. على خير يا رب».

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل «الحشاشين» مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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