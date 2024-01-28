شخصيات أبطال مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز مؤسس طائفة الحشاشين

يواصل صناع مسلسلات رمضان 2024 العمل على قدم وساق وذلك لاقتراب انطلاق السباق الرمضاني الذي يشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم بأعمال درامية مميزة.

كريم عبد العزيز في الحشاشين

وخلال هذه الأعمال سيقدم الفنانين شخصيات مختلفة وجديدة عليهم وسيكون أولهم الفنان كريم عبدالعزيز الذي سيشارك في مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين، وخلال أحداثه سيقدم شخصية حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين وسيشاركه في العمل عددا من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال وميرنا نور الدين وغيرهم وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

خالد النبوي في إمبراطورية ميم

وهناك الفنان خالد النبوي الذي سيشارك في مسلسل إمبراطورية ميم وخلال العمل سيقدم شخصية الأب الذي يتمرد عليه أبنائه الستة ويقررون عمل انتخابات لمعرفة من سيكون حاكم الاسرة وذلك بناءا على الرواية المأخوذ منها العمل والتي تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.

مصطفى شعبان في المعلم

وينضم إليهم الفنان مصطفى شعبان الذي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل المعلم ويقدم من خلاله شخصية تاجر سمك يواجه العديد من الأزمات والمشاكل التي يتناولها العمل ويشاركه كل من هاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وسهر الصايغ وأحمد بدير وغيرهم وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أحمد العوضي في حق عرب

وهناك أيضا الفنان أحمد العوضي الذي يشارك في رمضان 2024 بمسلسل حق عرب وخلال أحداث العمل يجسد شخصية عرب وهو تاجر خشب يعمل لدى الفنان رياض الخولي الذي يمتلك مخزنا للأخشاب ويتعرض لحادث ولكنه يتمكّن من إنقاذه ويشارك معه عدد من الفنانين منهم دينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء عامر وغيرهم وهو من تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.

يحيي الفخراني في عتبات البهجة

ويعود الفنان يحيي الفخراني الى السباق الرمضاني مجددا من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي يقدم من خلاله شخصية وكيل وزارة الصناعة ولكنه على المعاش ويتحول خلال الأحداث الى إنفلونسر والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

ياسر جلال فىي ألف ليلة وليلة

وينضم اليهم الفنان ياسر جلال الذي يشارك هذا العام بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهي شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور وشيري عادل وغيرهم.

أحمد مكي في الكبير أوى 8

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد مكي في الأجزاء السابقة من مسلسل الكبير أوى يقدم هذا العام الجزء الثامن ويواصل تقديمه للثلاث شخصيات الأشقاء التي يقدمها وهم الكبير وحزلقوم وجوني ويشاركه عدد من الفنانين منهم محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وغيرهم.

أكرم حسني في مسلسل بابا جه

وهناك أيضا الفنان أكرم حسني الذي يشارك هذا العام بمسلسل بابا جه ويجسد خلال الأحداث شخصية مدير فندق وأب لثلاثة أبناء ويتعرض لأزمة مالية خلال الأحداث ومن هنا تنطلق المفارقات بين الابطال ويشاركه في العمل عدد من الفنانين منهم نسرين أمين وسماء إبراهيم وغيرهم.