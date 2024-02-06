العرض الخاص لفيلمي درويلة والسيستم اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلمي درويلة بطولة عمرو عبد الجليل، والسيستم لأحمد الفيشاوي وطارق لطفي؛ استعدادا لطرحهما في دور العرض السينمائية.

صناع درويلة يحتفلون بالعرض الخاص

ويحتفل صناع فيلم درويلة بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات التي تقع بأحد المولات في التجمع الخامس، وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم؛ إذ يشارك فيه كل من عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر ومسلم ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج معوض إسماعيل.

العرض الخاص لفيلم السيستم

كما يحتفل أيضا صناع فيلم السيستم في سينما أخرى بالتجمع الخامس، بالعرض الخاص للعمل، بحضور عدد من أبطال الفيلم من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين.