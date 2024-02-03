أبطال فيلم درويلة يحتفلون بالعرض الخاص الثلاثاء المقبل

يستعد أبطال فيلم درويلة للاحتفال بالعرض الخاص للعمل، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية، لينضم إلى قائمة المنافسة على شباك التذاكر في موسم نصف العام. .

العرض الخاص لفيلم درويلة

ويحتفل أبطال فيلم درويلة بالعرض الخاص يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 فبراير الجاري، وذلك في إحدى السينمات بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية.

فيلم درويلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر ومسلم ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار عبد الرحمن فتحي ومحمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل .

وسيُطرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل، لينضم إلى قائمة المنافسة التي تشمل أفلام رحلة 404 والإسكندراني والحريفة وليلة العيد ومقسوم، وغيرها من الأعمال السينمائية.