تامر عطا الله يضع الموسيقى التصويرية لفيلم «درويلة» بطولة عمرو عبد الجليل

انتهى الموزع الموسيقي تامر عطالله توسي، عضو فرقة مسار إجباري، من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «درويلة»، المقرر عرضه في السينمات مطلع فبراير.

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل وأيتن عامر ومحمود عبد المغني ومحمد علي رزق ومسلم وحسني شتا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي، ومن إخراج معوض إسماعيل.

وقال تامر عطالله توسي، إنه متحمس لأولى تجاربه في الموسيقى التصويرية السينمائية عبر فيلم درويلة، موضحا أنه استغرق في تحضير الموسيقى قرابة الشهر، واصفا الفيلم بتوليفة ممتعة بين الدراما والتشويق وخفة الدم.

تامر عطالله، الشهير بلقب «توسي»، عازف درامز وموزع موسيقي في فرقة مسار إجباري، وأحد مؤسسي الفرقة منذ عشرين سنة، ووضع لمسته في عالم الموسيقى التصويرية عبر مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» للنجوم زينة وفتحي عبد الوهاب ومحمد شاهين، بجانب العديد من الأعمال الغنائية مع النجمة أصالة ومسار إجباري.