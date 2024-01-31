إطلاق التريلر الرسمي لفيلم درويلة استعدادا لطرحه الأربعاء المقبل (فيديو)

طرح صناع فيلم درويلة، التريلر الرسمي للعمل عبر «يوتيوب»، استعداداً لطرحه بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير.

أشار التريلر إلى تعدد الإطارات النمطية للعمل الفني، لما يتضمنه من أكشن وإثارة وتشويق، ما يخلق حالة من الفضول والجذب لدى الجمهور لرؤية العمل عند طرحه بعد أيام.

يشار إلى أن نجوم وصناع العمل طرحوا على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية خلال الأيام الماضية، البوستر الرسمي والبوسترات الفردية للعمل.

تدور أحداث فيلم درويلة في إطار تشويقي مثير، إذ يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

درويلة يضم نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو وإبراهيم صبحي، فكرة محمد دياسطي، إشراف عام أميرة قائد، موسيقى تصويرية تامر عطا الله، قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.